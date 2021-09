Allegri imbestialito dopo Juventus-Milan | il video della sfuriata

(Di martedì 21 settembre 2021) Al termine diun tifoso seduto sugli spalti ha filmato Massimilianouscire dal campo infuriato: ilè diventato virale per l’eloquente commento urlato dall’allenatore. Credit: Alessandro Sabattini/Getty ImagesIl clima nello spogliatoionon sembra essere dei più sereni. I bianconeri hanno inaspettatamente iniziato il campionato di Serie A in salita, senza ancora vincere neanche una partita: appena 2 i punti conquistati nelle prime quattro giornate,le sconfitte contro Empoli e Napoli, e i pareggi con Udinese e. Proprio il risultato finalepartita giocata domenica 19 settembre all’Allianz Stadium contro i rossoneri (1-1) è stata la goccia che ha fatto traboccare ...

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Allegri imbestialito

Ck12 Giornale

Sul web, infatti, sta circolando in maniera virale un video in cui appare un Massimoal rientro negli spogliatoio subito dopo la fine del match. Stando a quanto riportato oggi ...Sul web, infatti, sta circolando in maniera virale un video in cui appare un Massimoal rientro negli spogliatoio subito dopo la fine del match. Stando a quanto riportato oggi ...Secondo Sky, ci sarebbe stato un acceso dibattito tra Luciano Spalletti e Massimiliano Allegri, secondo il quale il primo si lamenta degli arbitri.