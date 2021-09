Allarme produttori latte | “Le stalle chiudono”

(Di martedì 21 settembre 2021) Idirischiano “il collasso”, la situazione è davvero “grave, insostenibile” per il settore, ed è dovuta in parte all’aumento delle materie prime ma soprattutto alle remunerazioni troppo basse, sotto ai 40 centesimi, pagate dalle industrie lattiero casearie. A lanciare l’è Ettore Prandini, presidente della Coldiretti, parlando con l’Adnkronos. “E’ veritiero che l’aumento dovuto al rialzo del costo della materia prima oscilla tra i 4 e i 5 centesimi al litro ma oltre a questo ci sono una serie di industrie che in modo ingiustificato e inspiegabile – rimarca Prandini – stanno pagando ilmeno di quanto lo pagavano nel 2020. Addirittura con un prezzo che oscilla intorno ai 36 centesimi”. E’ chiaro che l’imprenditore agricolo è “in netta perdita” e quindi o “riusciamo ad arginare tutto ...

Materie prime più costose e remunerazioni troppo basse Idi latte rischiano "il collasso", la situazione è davvero "grave, insostenibile" per il ... A lanciare l'è Ettore Prandini, ...Onu, Guterres: mondo mai così diviso, siamo sull'orlo dell'abisso 'Sono qui per suonare l', siamo su un apice di un abisso e andiamo in direzione sbagliata', così inizia il discorso ......Addio ai prezzi fermi. Rincari e ancora rincari. La benzina è già aumentata del 15% dall’inizio dell’anno, la corrente elettrica del 20%. E il peggio ancora deve arrivare: il gas salirà in autunno del ...I produttori di latte rischiano "il collasso", la situazione è davvero "grave, insostenibile" per il settore, ed è dovuta in parte all'aumento delle ...