Alitalia: Pd, 'creare condizioni per riaprire trattativa' (Di martedì 21 settembre 2021) Roma, 21 set. (Adnkronos) - “Non è assolutamente possibile giustificare l'atteggiamento che ha tenuto fin qui Ita. Noi riteniamo che si debbano creare le condizioni per riaprire una trattativa, per quanto complessa, e che a quel tavolo ci debbano stare a pieno titolo i lavoratori e le lavoratrici. La chiusura totale dell'azienda è sbagliata e non rispetta la dignità del lavoro in Italia”. Lo ha detto stamattina la capogruppo democratica alla Camera Debora Serracchiani incontrando in piazza San Silvestro i lavoratori di Alitalia, insieme a una delegazione del Pd composta da Davide Gariglio, capogruppo in Commissione Trasporti, Romina Mura, presidente della Commissione Lavoro, Chiara Braga, responsabile Infrastrutture del partito e Paola De Micheli, ex ministro dei Trasporti. “E' inammissibile che ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 21 settembre 2021) Roma, 21 set. (Adnkronos) - “Non è assolutamente possibile giustificare l'atteggiamento che ha tenuto fin qui Ita. Noi riteniamo che si debbanoleperuna, per quanto complessa, e che a quel tavolo ci debbano stare a pieno titolo i lavoratori e le lavoratrici. La chiusura totale dell'azienda è sbagliata e non rispetta la dignità del lavoro in Italia”. Lo ha detto stamattina la capogruppo democratica alla Camera Debora Serracchiani incontrando in piazza San Silvestro i lavoratori di, insieme a una delegazione del Pd composta da Davide Gariglio, capogruppo in Commissione Trasporti, Romina Mura, presidente della Commissione Lavoro, Chiara Braga, responsabile Infrastrutture del partito e Paola De Micheli, ex ministro dei Trasporti. “E' inammissibile che ...

