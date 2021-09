Alitalia: M5S, ‘governo si attivi per soluzione condivisa’ (Di martedì 21 settembre 2021) Roma, 21 set. (Adnkronos) – “Alla luce dell’audizione di questa mattina del presidente Alfredo Altavilla e del management di Ita è chiaro che serve un intervento immediato del governo per cercare di scongiurare quella che rischia di diventare una vera e propria emergenza sociale”. E’ quanto si legge in una nota delle deputate e dei deputati del MoVimento 5 Stelle in commissione Trasporti e Lavoro. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di martedì 21 settembre 2021) Roma, 21 set. (Adnkronos) – “Alla luce dell’audizione di questa mattina del presidente Alfredo Altavilla e del management di Ita è chiaro che serve un intervento immediato del governo per cercare di scongiurare quella che rischia di diventare una vera e propria emergenza sociale”. E’ quanto si legge in una nota delle deputate e dei deputati del MoVimento 5 Stelle in commissione Trasporti e Lavoro. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

