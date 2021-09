Alessandro Gassmann | Napoli è la capitale culturale del Paese

Leggi su eccellenzemeridionali

(Di martedì 21 settembre 2021) Dopo aver presentato alla Mostra del Cinema di Venezia il suo terzo film da regista, "Il grande silenzio",è tornato sul piccolo schermo per interpretare l'ispettore Giuseppe Lojacono per la terza e ultima stagione della serie televisiva ambientata a' I bastardi di Pizzofalcone ' tratta dai romanzi di Maurizio De Giovanni. E' proprio per interpretare l'ispettore cheha avuto l'occasione di conoscere profondamentee di imputare l'enorme successo della serie anche e soprattutto alla città, questo è ciò che afferma in un'intervista a 'Repubblica' :"è la seconda protagonista dei Bastardi, E questo è anche il segreto del suo successo, vediamo la città a 360 gradi, non solo nelle sue periferie angosciose e degradate, ma anche in luoghi ...