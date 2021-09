Alessandria-Ascoli | le formazioni ufficiali

(Di martedì 21 settembre 2021) Alle 18 sono previsti due anticipi della 5a giornata di Serie BKT 2021-22, ecco le scelte definitive dei due tecnici di(3-4-3): Russo; Prestia, Benedetti, Parodi; Mustacchio, Casarini, Ba, Lunetta; Milanese, Marconi, Arrighini. All. Longo.(4-3-1-2): Leali; Baschirotto, Botteghin, Avlonitis, D’Orazio; Collocolo, Buchel, Caligara; Maistro; Dionisi, Iliev. All. Sottil. Foto: sito ufficialeL'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

Le formazioni ufficiali di Alessandria-Ascoli, match del prossimo turno di Serie B 2021/2022. Grande attesa per questa sfida con le due squadre a caccia dei tre punti. Si gioca alle 18:00 di martedì 21 settembre ed ecco le scelte definitive dei due tecnici. Ecco la diretta della quinta giornata di campionato della Serie B che vedrà al Moccagatta sfidarsi l'Alessandria Calcio e l'Ascoli. PREPARTITA. Alessandria - Ascoli è valevole per la giornata numero 5 del campionato di Serie B 2021/2022. La partita è in programma il giorno 21 settembre alle ore 16:15 allo stadio Moccagatta.