Aggiornamento a iOS 15 di Apple sarà la vera svolta per i nostri dispositivi | ecco cosa sa fare | davvero unico

Finalmente è arrivato il giorno dell'Aggiornamento degli iPhone a iOS 15: ecco come eseguirlo e tutte le cose importanti da conoscere. Apple iOS 15Il 20 settembre era la data tanto attesa dagli appassionati del marchio della Mela: da oggi sarà possibile effettuare l'Aggiornamento degli iPhone alla versione iOS 15, che sarà disponibile a partire dalle 19 italiane. Il nuovo software racchiude diverse novità al suo interno che però sono state testate nei mesi precedenti attraverso le versioni beta che si sono succedute. iOS 15 racchiude diverse novità legate a nuove necessità emerse durante la pandemia causata dal Covid-19. Una su tutte è lo SharePlay. Infatti durante le chiamate con Facetime si potrà condividere tutto quello che viene visualizzato con lo schermo del

