Afghanistan: talebani, ragazze a scuola 'al più presto' (Di martedì 21 settembre 2021) Le ragazze in Afghanistan torneranno a scuola "il più presto possibile": lo ha detto il portavoce dei talebani, Zabihullah Mujahid. "Stiamo definendo le cose... accadrà il più presto possibile", ha ... Leggi su notizie.tiscali (Di martedì 21 settembre 2021) Leintorneranno a"il piùpossibile": lo ha detto il portavoce dei, Zabihullah Mujahid. "Stiamo definendo le cose... accadrà il piùpossibile", ha ...

