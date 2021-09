Afghanistan, schiaffo del premier pakistano Khan ai talebani: «Vietare l’istruzione alle donne è anti islamico» (Di martedì 21 settembre 2021) Dopo le dichiarazioni dei vertici talebani dell’autoproclamato califfato dell’Afghanistan a proposito dei diritti civili nel Paese, arriva il commento del premier del Pakistan Imran Khan. «Vietare l’istruzione alle donne è anti islamico», è l’opinione del primo ministro pakistano. Khan, intervistato dalla Bbc, ha parlato delle condizioni utili ai talebani per farsi legittimare da Islamabad per la guida di Kabul. Tra queste, il premier pakistano ha incluso una leadership «inclusiva e rispettosa dei diritti umani» e l’auspicio che l’Afghanistan non continui a dare ospitalità a terroristi che potrebbero anche «minacciare ... Leggi su open.online (Di martedì 21 settembre 2021) Dopo le dichiarazioni dei verticidell’autoproclamato califfato dell’a proposito dei diritti civili nel Paese, arriva il commento deldel Pakistan Imran. «», è l’opinione del primo ministro, intervistato dalla Bbc, ha parlato delle condizioni utili aiper farsi legittimare da Islamabad per la guida di Kabul. Tra queste, ilha incluso una leadership «inclusiva e rispettosa dei diritti umani» e l’auspicio che l’non continui a dare ospitalità a terroristi che potrebbero anche «minacciare ...

