Afghanistan, il governo britannico diffonde per errore nomi, mail e foto di 250 interpreti locali: si teme la rappresaglia talebana (Di martedì 21 settembre 2021) Il disordinato ritiro delle truppe della coalizione occidentale dall’Afghanistan, conclusosi il 31 agosto, si porta dietro ancora degli strascichi. E a pagarne le conseguenze, ancora una volta, dopo aver dovuto accettare la nascita di un nuovo governo a guida talebana, rischia di essere la popolazione civile. L’ultimo caso riguarda 250 interpreti locali che negli ultimi 20 anni di conflitto hanno offerto i propri servizi al personale e alle truppe britanniche. Per un errore del ministero della Difesa di Londra, infatti, i loro nomi e contatti sono stati diffusi, mettendo queste persone e le rispettive famiglie, molte delle quali non sono state evacuate dal Paese, a rischio di ritorsioni da parte degli Studenti coranici, i nuovi padroni ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 21 settembre 2021) Il disordinato ritiro delle truppe della coalizione occidentale dall’, conclusosi il 31 agosto, si porta dietro ancora degli strascichi. E a pagarne le conseguenze, ancora una volta, dopo aver dovuto accettare la nascita di un nuovoa guida, rischia di essere la popolazione civile. L’ultimo caso riguarda 250che negli ultimi 20 anni di conflitto hanno offerto i propri servizi al personale e alle truppe britanniche. Per undel ministero della Difesa di Londra, infatti, i loroe contatti sono stati diffusi, mettendo queste persone e le rispettive famiglie, molte delle quali non sono state evacuate dal Paese, a rischio di ritorsioni da parte degli Studenti coranici, i nuovi padroni ...

