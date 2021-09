Afghanistan: Boldrini, ‘non legittimare talebani, il 25/11 in piazza per afghane’ (Di martedì 21 settembre 2021) Roma, 21 set. (Adnkronos) – “Una testimonianza lucida e puntuale. La rappresentante di Rawa, in collegamento dall’Afghanistan, la cui identità deve restare segreta per evidenti motivi di sicurezza, ha avanzato una richiesta fondamentale all’Europa e ai paesi occidentali. Una richiesta che mi trova d’accordo e che mi sono impegnata a riportare al Governo: la necessità di non legittimare politicamente il regime dei talebani”. Così Laura Boldrini, deputata del Pd e presidente del Comitato della Camera sui diritti umani nel mondo, che questa mattina ha audito una rappresentante dell’associazione RAWA – Revolutionary Association of the Women of Afghanistan (Associazione Rivoluzionaria delle Donne Afghane) insieme a Graziella Mascheroni, componente del Cisda (Coordinamento Italiano Sostegno Donne ... Leggi su ildenaro (Di martedì 21 settembre 2021) Roma, 21 set. (Adnkronos) – “Una testimonianza lucida e puntuale. La rappresentante di Rawa, in collegamento dall’, la cui identità deve restare segreta per evidenti motivi di sicurezza, ha avanzato una richiesta fondamentale all’Europa e ai paesi occidentali. Una richiesta che mi trova d’accordo e che mi sono impegnata a riportare al Governo: la necessità di nonpoliticamente il regime dei”. Così Laura, deputata del Pd e presidente del Comitato della Camera sui diritti umani nel mondo, che questa mattina ha audito una rappresentante dell’associazione RAWA – Revolutionary Association of the Women of(Associazione Rivoluzionaria delle Donne Afghane) insieme a Graziella Mascheroni, componente del Cisda (Coordinamento Italiano Sostegno Donne ...

