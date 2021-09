Addio a Romano Fogli | campione d’Italia con il Bologna nel 1964

(Di martedì 21 settembre 2021) All’età di 83 anni è scomparso questa mattina. Ilpiange uno dei suoi simboli più amati: 344 presenze con la nostra maglia – dodicesimo fra tutti -, rossoblù per più di dieci anni dal 1957 al 1968 e poi anche da allenatore, prima fonte arretrata del gioco e al contempo uomo di marcatura e appoggio alla regia di Bulgarelli., che ben presto esordì anche in Nazionale, con ilha vinto la Mitropa 1961 e lo scudetto del, segnando il memorabile gol del vantaggio nello spareggio con l’Inter e armonizzando col suo tocco di palla da artista la poesia dell’undici tricolore che ogni appassionato rossoblù – e non solo – recita con affetto e ammirazione. Continuò poi a vincere titoli, nella seconda parte di carriera, anche con il Milan. Tutto il ...

Ultime Notizie dalla rete : Addio Romano

Lutto nel calcio toscano e nazionale per la scomparsa diFogli . Aveva 83 anni. Era nativo di Santa Maria a Monte (Pisa), a cui rimase sempre molto legato e dove viveva tutt'ora. Giocò oltre 250 partite in Serie A con il Torino, il Bologna (vincendo ...Fogli è stato un centrocampista moderno, una sorta di Tardelli ante - litteram. Ma è stato soprattutto una persona perbene, con cui era bello conversare al telefono riandando con la memoria al ...Giorno di lutto in casa Bologna: è morto questa mattina Romano Fogli, ex bandiera del club rossoblù, con il quale vinse lo scudetto nel 1964; il giocatore si laureò poi campione d’Europa con il Milan ...Addio a Romano Fogli. All’età di 83 anni è scomparso Romano Fogli. “Il Bologna piange uno dei suoi simboli più amati – il ricordo del club felsineo -: 344 presenze con la ...