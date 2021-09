Achille Lauro, il 23 settembre la presentazione del Photo Book experience (Di martedì 21 settembre 2021) Achille Idol is present. Photo Book experience: presentazione del libro fotografico “Achille Lauro” edito da 24 Ore Cultura In occasione dell’uscita del libro fotografico “Achille Lauro” edito da 24 ORE Cultura, disponibile dal 23 settembre in libreria e online, mercoledì 22 settembre il museo MUDEC ospiterà l’evento speciale “Achille Idol is present. Photo Book experience” che si svilupperà in tre momenti principali: Ore 16.30-18.00 – Incontro con il pubblico e firma delle copie – installazione vivente Accesso solo su prenotazione sulla piattaforma Eventbrite ai primi 70 fan e solo previo acquisto di una copia del volume, fino a ... Leggi su 361magazine (Di martedì 21 settembre 2021)Idol is present.del libro fotografico “” edito da 24 Ore Cultura In occasione dell’uscita del libro fotografico “” edito da 24 ORE Cultura, disponibile dal 23in libreria e online, mercoledì 22il museo MUDEC ospiterà l’evento speciale “Idol is present.” che si svilupperà in tre momenti principali: Ore 16.30-18.00 – Incontro con il pubblico e firma delle copie – installazione vivente Accesso solo su prenotazione sulla piattaforma Eventbrite ai primi 70 fan e solo previo acquisto di una copia del volume, fino a ...

Advertising

IlContiAndrea : Dall'Arena di Verona: Venerdì 17 settembre sul palco ci saranno Ariete, Elodie, Mahmood, Massimo Pericolo, Negramar… - RadioCity_it : Achille Lauro presenterà il suo nuovo libro fotografico e non poteva farlo in maniera tradizionale. Dopo le sue tra… - RADIOEFFEITALIA : Achille Lauro - MARILÙ - RadioOlbiaWeb : Adesso in onda Achille Lauro - LATTE - RadioOlbiaWeb : Adesso in onda Fedez, Achille Lauro & Orietta Berti - MILLE -