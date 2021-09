(Di martedì 21 settembre 2021) L’AScomunica che, grazie a una nuova collaborazione con la22 e23 settembre sarà operativo un punto di somministrazione vaccinale mobile della ASL1 contro il COVID-19 nei pressi dello Stadio Olimpico. Tutti i cittadini non vaccinati di età superiore ai 12 anni provvisti di tessera sanitaria (minori accompagnati) potranno recarsi L'articolo

Advertising

virginiaraggi : .@gualtierieurope hai fatto male i conti. Sono 3103 giorni di Zingaretti al governo della Regione e la sua unica so… - Roma : ??Nasce all’Ospedale San Giovanni il primo Centro di Accoglienza per le Fragilità Socio-Sanitarie. Il Centro, reali… - virginiaraggi : #Giorno6. @gualtierieurope abbi il coraggio di dire ai romani dove vuoi fare la discarica a Roma, invece di far dec… - sportli26181512 : #Notizie #Onefootball Accordo Roma-Regione Lazio: mercoledì e giovedì vaccinazioni all’Olimpico: L’AS Roma comunica… - gdemartini : RT @reportdifesa: Roma. Il direttore generale dell’Agenzia Industrie Difesa (AID), Nicola Latorre, ha firmato con l’amministratore delegato… -

Ultime Notizie dalla rete : Accordo Roma

... la nuova compagnia aerea "rinata" sulle ceneri di Alitalia non ha ancora trovato uncon i ...mobilitazione dei dipendenti Alitalia che martedì hanno manifestato in piazza San Silvestro a...La natura dell'è poliennale , così da garantire la continuità didattica ed accademica: agli ... tragedia a: muore un 18enne piacentino, gravissimo l'amico Tragedia di, l'abbraccio ...La situazione resta in continua evoluzione. Tiago Pinto e la GP Soccer cercano l’intesa definitiva, nei prossimi giorni nuovo incontro ...I negoziati a Vienna tra l'Iran e le potenze internazionali sul ritorno degli Usa all'accordo nucleare del 2015 (Jcpoa) e la revoca delle sanzioni americane, sospesi prima dall'elezione a giugno alla ...