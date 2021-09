Abrignani (Cts): "Con terza dose protezione torna a 90%, speriamo duri anni" (Di martedì 21 settembre 2021) “Nella storia dei vaccini, i richiami con una terza dose distanziata diversi mesi nel tempo sono la normalità”. Lo dice l’immunologo della Statale di Milano e del Cts, Sergio Abrignani, in un’intervista al Corriere della Sera, spiegando che “aspettare altri 6-8 mesi per concludere una sperimentazione con triplice dose avrebbe significato rassegnarsi a vedere morire tante altre persone”. E allora da lunedì si è partiti con la terza dose, anche in Italia. “Le due dosi di vaccino conferiscono protezione e rispondono anche alla variante Delta. Però si è visto che, come la maggior parte dei cicli ravvicinati, inducono una risposta immunitaria di breve durata e che quindi la protezione dopo 6-8-mesi si riduce dal 90 al 60% circa. Con un terzo richiamo, ... Leggi su huffingtonpost (Di martedì 21 settembre 2021) “Nella storia dei vaccini, i richiami con unadistanziata diversi mesi nel tempo sono la normalità”. Lo dice l’immunologo della Statale di Milano e del Cts, Sergio, in un’intervista al Corriere della Sera, spiegando che “aspettare altri 6-8 mesi per concludere una sperimentazione con tripliceavrebbe significato rassegnarsi a vedere morire tante altre persone”. E allora da lunedì si è partiti con la, anche in Italia. “Le due dosi di vaccino conferisconoe rispondono anche alla variante Delta. Però si è visto che, come la maggior parte dei cicli ravvicinati, inducono una risposta immunitaria di breve durata e che quindi ladopo 6-8-mesi si riduce dal 90 al 60% circa. Con un terzo richiamo, ...

Ultime Notizie dalla rete : Abrignani Cts Abrignani (Cts): con la terza dose la protezione torna al 90% 'Era da mettere in conto che sarebbe stato necessario rinforzare la memoria immunologica prodotta da due soli dose ravvicinate di vaccino'. Lo dice l'immunologo Sergio Abrignani, del Cts, in un'intervista al Corriere della Sera. 'Le due dosi di vaccino conferiscono protezione e rispondono anche alla variante Delta. Però si è visto che, come la maggior parte dei ...

Il medico osannato dai negazionisti: 'Con il green pass saremo in dittatura sanitaria' ... che dalla prima ora cavalca il fronte anti - vaccino Covid (famosi i suoi appelli no - mask) commentando le parole del componente del Cts, l'immunologo Sergio Abrignani, che a 'Mezz'ora in più' su ...

Sergio Abrignani, il virologo "grillo parlante" che anticipa il Cts: cosa dice sul green pass agli studenti

Green pass Italia, Crisanti: "No vax paghino tamponi ma non chiamiamoli evasori" entrando nel dibattito aperto dalle dichiarazioni dell'immunologo Sergio Abrignani del Cts, secondo cui dare la possibilità di fare tamponi gratis a quelli che definisce evasori vaccinali è come dare ...

