Abrignani assicura che con la terza dose la protezione torna al 90%

Leggi su linkiesta

(Di martedì 21 settembre 2021) «Non è un cambio di strategia. Era da mettere in conto che sarebbe stato necessario rinforzare la memoria immunologica prodotta da due sole dosi ravvicinate di vaccino». Sergio, immunologo della Università Statale di Milano e componente del Comitato tecnico-scientifico, lo spiega al Corriere, sostenendo con fermezza la scelta di Israele e Gran Bretagna. La campagna per laai più fragili in Italia è partita il 20 settembre. Gli interessati complessivamente sono 931mila. Qualcuno si era già prenotato, altri verranno convocati dalle Regioni. «Nella storia dei vaccini, i richiami con unadistanziata diversi mesi nel tempo sono la normalità. Come mai non abbiamo stabilito da subito che a due inoculazioni doveva seguirne una? C’era bisogno di avere i ...