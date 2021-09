Aaron Johnston nuovo co-driver di Katsuta in Finlandia

Leggi su rallyeslalom

(Di martedì 21 settembre 2021) “Voglio trovare un senso a tante cose… Anche se tante cose un senso non ce l’ha, ah…”, cantava Vasco Rossi in uno dei suoi brani più celebri. E’ proprio un senso questo continuo cambi di navigatori sembra non averlo. Almeno per noi. Cosa c’è dietro? Interessi di team manager? Motivi economici, che magari neppure portano Source