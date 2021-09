A Villa de Claricini si vendemmia in mezzo all'arte e alla cultura (Di martedì 21 settembre 2021) Tutte le attività " degustazioni, visite guidate e a tema " sono su prenotazione accedendo al sito visit.deClaricini.it oppure telefonando al numero 0432 733234. (Visited 179 times, 179 visits today) ... Leggi su friulioggi (Di martedì 21 settembre 2021) Tutte le attività " degustazioni, visite guidate e a tema " sono su prenotazione accedendo al sito visit.de.it oppure telefonando al numero 0432 733234. (Visited 179 times, 179 visits today) ...

Advertising

effe_news : Domenica a Villa de Claricini Dornpacher fra vendemmia, arte e cultura - effe_news : Dante si fa virtuale in uno spettacolo immersivo: Le oscure qualità ch’Amor mi dona debutta a Villa de Claricini Do… - zazoomblog : Dante si fa virtuale in uno spettacolo immersivo a Villa de Claricini Dornpacher - #Dante #virtuale #spettacolo - udine20 : Dante si fa virtuale in uno spettacolo immersivo a Villa de Claricini Dornpacher - -

Ultime Notizie dalla rete : Villa Claricini A Villa de Claricini si vendemmia in mezzo all'arte e alla cultura Sarà una domenica all'insegna del vino di qualità, ma anche dell' arte e della cultura quella in programma il prossimo 26 settembre a Villa de Claricini Dornpacher a Bottenicco di Moimacco, alle ...

Moimacco, a Villa de Claricini si vendemmia in mezzo all'arte e alla cultura Sarà una domenica all'insegna del vino di qualità, ma anche dell' arte e della cultura quella in programma il prossimo 26 settembre a Villa de Claricini Dornpacher a Bottenicco di Moimacco, alle ...

Profumi di vendemmia a Villa de Claricini Dornpacher Il Friuli I codici friulani della Divina Commedia in mostra a Cividale Esposti al Museo Archeologico in occasione del 700 esimo anniversario della morte di Dante e per la prima volta visibili al pubblico. Un itinerario dantesco da Nicolò Claricini a Quirico Viviani ...

Uno spettacolo su Dante Alighieri a villa de Claricini Tradizione e innovazione insieme, in un dialogo serrato che offrirà un’esperienza immersiva nella cornice di villa de Claricini Dornpacher: domani alle 20.30 e in replica alle 22 la dimora nobiliare d ...

Sarà una domenica all'insegna del vino di qualità, ma anche dell' arte e della cultura quella in programma il prossimo 26 settembre adeDornpacher a Bottenicco di Moimacco, alle ...Sarà una domenica all'insegna del vino di qualità, ma anche dell' arte e della cultura quella in programma il prossimo 26 settembre adeDornpacher a Bottenicco di Moimacco, alle ...Esposti al Museo Archeologico in occasione del 700 esimo anniversario della morte di Dante e per la prima volta visibili al pubblico. Un itinerario dantesco da Nicolò Claricini a Quirico Viviani ...Tradizione e innovazione insieme, in un dialogo serrato che offrirà un’esperienza immersiva nella cornice di villa de Claricini Dornpacher: domani alle 20.30 e in replica alle 22 la dimora nobiliare d ...