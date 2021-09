A Chiara, un film di Jonas Carpignano al cinema dal 7 ottobre 2021 (Di martedì 21 settembre 2021) A Chiara di Jonas Carpignano, visibile al cinema dal 7 ottobre 2021, chiude la trilogia di Gioia Tauro in Calabria iniziata con Mediterranea e proseguita con A Ciambra. A Chiara, presentato in anteprima nella sezione Quinzaine Des Réalisateurs al Festival di Cannes 2021, dove è stato acclamato dalla critica internazionale e insignito del premio Europa cinemas Label, è il nuovo film di Jonas Carpignano, che sarà distribuito da Lucky Red in tutti i cinema dal 7 ottobre 2021. "All'inizio non avevo affatto in mente l'idea di fare un trittico", spiega il regista. "Ma ben presto ho capito che volevo realizzare tre film su tre ... Leggi su movieplayer (Di martedì 21 settembre 2021) Adi, visibile aldal 7, chiude la trilogia di Gioia Tauro in Calabria iniziata con Mediterranea e proseguita con A Ciambra. A, presentato in anteprima nella sezione Quinzaine Des Réalisateurs al Festival di Cannes, dove è stato acclamato dalla critica internazionale e insignito del premio Europas Label, è il nuovodi, che sarà distribuito da Lucky Red in tutti idal 7. "All'inizio non avevo affatto in mente l'idea di fare un trittico", spiega il regista. "Ma ben presto ho capito che volevo realizzare tresu tre ...

