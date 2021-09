A Biella moglie tradita distrugge Maserati da 200 mila euro e spacca tutto

(Di martedì 21 settembre 2021) Ha letteralmente iniziato are. Ad iniziare dallain garage. Protagonista unain Piemonte. Mentre la donna, scoperto il tradimento, sfogava la sua rabbia, l’amante terrorizzata, fuggiva dalla finestra del bagno. È successo nei giorni scorsi a, dove la coppia abita. La– scrive La Repubblica – era partita per un viaggio di lavoro e il marito ha approfittato per invitare l’amante. Al rientro anticipato la sorpresa. Marito e amante colti sul fatto. La furia dellasi è abbattuta su mobili, quadri…e contro lada quasi 200del marito. La donna ha infierito su carrozzeria, vetri, ...

Advertising

RADIOBRUNO1 : Decisivo il rientro in anticipo della moglie da un viaggio di lavoro ?? #Biella #tradimento #moglie #marito… - BubaBubmar : RT @motorionline: #Biella, donna scopre il tradimento del marito e si vendica distruggendo casa e #Maserati - Sport_Fair : Assurdo quanto accaduto a #Biella Una donna becca il marito a letto con l'amante e gli distrugge la #Maserati Danni… - GaetanoScavuzzo : RT @motorionline: #Biella, donna scopre il tradimento del marito e si vendica distruggendo casa e #Maserati - motorionline : #Biella, donna scopre il tradimento del marito e si vendica distruggendo casa e #Maserati -

Ultime Notizie dalla rete : Biella moglie

E' accaduto anella notte tra mercoledì e giovedì della scorsa settimana, quando ladell'uomo in questione è rientrata presso l'abitazione trovando i due piccioncini a letto, ignari del ...I fatti sono accaduti nella notte tra mercoledì e giovedì 15 settembre a, dove la coppia abita. La, riporta La Repubblica, era partita per un viaggio di lavoro e il marito, finalmente ...Ha letteralmente iniziato a spaccare tutto. Ad iniziare dalla Maserati in garage. Protagonista una moglie tradita a Biella in Piemonte. Mentre la donna, ...Domenica 86 runners sono partiti dal Polivalente di Pralungo per dirigersi verso la Passeggiata dei Preti e tornare indietro.