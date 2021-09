A Bari 9 cittadini su 10 vaccinati con la prima dose: obiettivo copertura di comunità raggiunto (Di martedì 21 settembre 2021) I dati sono comunicati dall'Asl Bari che sottolinea i numeri particolarmente alti raggiunti nel capoluogo pugliese. Percentuali elevate anche in provincia, dove l'88% degli over 12 sono già vaccinati con una dose, il 78% è totalmente immunizzato. Volano le percentuali di copertura vaccinale anticovid nella città di Bari: nove cittadini su dieci hanno già effettuato la prima dose di vaccino Covid e otto su dieci sono completamente vaccinati. L'obiettivo della copertura comunitaria per la popolazione dai 12 anni in su è stato raggiunto nel capoluogo - sottolinea l'Asl Bari, secondo i dati elaborati dal Controllo di Gestione dell'Asl Bari, che sta ... Leggi su eccellenzemeridionali (Di martedì 21 settembre 2021) I dati sono comunicati dall'Aslche sottolinea i numeri particolarmente alti raggiunti nel capoluogo pugliese. Percentuali elevate anche in provincia, dove l'88% degli over 12 sono giàcon una, il 78% è totalmente immunizzato. Volano le percentuali divaccinale anticovid nella città di: novesu dieci hanno già effettuato ladi vaccino Covid e otto su dieci sono completamente. L'dellacomunitaria per la popolazione dai 12 anni in su è statonel capoluogo - sottolinea l'Asl, secondo i dati elaborati dal Controllo di Gestione dell'Asl, che sta ...

Advertising

baritoday : A Bari nove cittadini su 10 vaccinati con la prima dose, ciclo completo per l'80%: 'Obiettivo copertura di comunità… - SonoStefanoIT : @AntoLari1986 @corrmezzogiorno @TgrRaiPuglia @Telebari @IlMattinoFoggia @Quoti_Puglia @rep_bari @AnsaPuglia… - me_so_persa : RT @OssRepressione: Nove voli fantasma per deportare centinaia di cittadini egiziani fantasma. L’ultima operazione di “riammissione” di una… - cittadini_roma : RT @Retake_Roma: Pensavamo di essere tanti per il #WorldCleanUpDay ma #Retake Bari ci insidia. In fondo, con la maglietta azzurra giochiamo… - MolfettaLiveIt : #Molfetta ASL Bari: 'Curva dei contagi in discesa. L'88% dei cittadini ha ricevuto almeno una dose' -