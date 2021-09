5 film live action tratti dai manga da non perdere (Di martedì 21 settembre 2021) Proliferano i film e serie live action di produzione occidentale che adattano manga e anime giapponesi (l’infelice Death Note, il mediocre Ghost in the Shell e il guardabile Alita l’angelo della battaglia di James Cameron), di cui Cowboy Bebop è l’ultimo arrivato (è dell’altro ieri la pubblicazione di un’immagine del personaggio di Spike). Tuttavia, i lungometraggi con attori in carne e ossa, trasposizione dei tantissimi e venerati cartoni della nostra infanzia sono appannaggio dell’Oriente: dall’efferata Gantz al dittico della bizzarra Gintama, dal cupissimo Gatchaman al blasonato Blade the Immortal di Takashi Miike. Lo scorso aprile il Giappone ci ha regalato l’ultimo capitolo del live action di Rurouni Kenshin – The Beginning – con Takeru Satoh (protagonista anche delle versioni ... Leggi su cityroma (Di martedì 21 settembre 2021) Proliferano ie seriedi produzione occidentale che adattanoe anime giapponesi (l’infelice Death Note, il mediocre Ghost in the Shell e il guardabile Alita l’angelo della battaglia di James Cameron), di cui Cowboy Bebop è l’ultimo arrivato (è dell’altro ieri la pubblicazione di un’immagine del personaggio di Spike). Tuttavia, i lungometraggi con attori in carne e ossa, trasposizione dei tantissimi e venerati cartoni della nostra infanzia sono appannaggio dell’Oriente: dall’efferata Gantz al dittico della bizzarra Gintama, dal cupissimo Gatchaman al blasonato Blade the Immortal di Takashi Miike. Lo scorso aprile il Giappone ci ha regalato l’ultimo capitolo deldi Rurouni Kenshin – The Beginning – con Takeru Satoh (protagonista anche delle versioni ...

