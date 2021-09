Zack Snyder's Justice League, trionfo di vendite per l'edizione home video del film (Di lunedì 20 settembre 2021) Grande successo per l'edizione home video di Zack Snyder's Justice League, che sta dominando le classifiche degli acquisti di Blu-Ray e DVD. La Zack Snyder's Justice League sta andando alla grande anche in home video. Le edizioni Blu-Ray e DVD del film DC risultano tra le più vendute dell'ultima settimana. Come riporta il sito CBR, la Justice League di Zack Snyder non si limita a battere solo i cattivi di turno, ma anche la concorrenza nelle classifiche di vendita. I DVD e Blu-Ray più acquistati secondo NPD videoScan First Alert nella settimana terminata con l'11 ... Leggi su movieplayer (Di lunedì 20 settembre 2021) Grande successo per l'di's, che sta dominando le classifiche degli acquisti di Blu-Ray e DVD. La'ssta andando alla grande anche in. Le edizioni Blu-Ray e DVD delDC risultano tra le più vendute dell'ultima settimana. Come riporta il sito CBR, ladinon si limita a battere solo i cattivi di turno, ma anche la concorrenza nelle classifiche di vendita. I DVD e Blu-Ray più acquistati secondo NPDScan First Alert nella settimana terminata con l'11 ...

