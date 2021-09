Volley | l’Italia è campione anche al maschile | l’ultimo trionfo dell’estate azzurra

Leggi su 361magazine

(Di lunedì 20 settembre 2021) L’estatecontinua a regalare soddisfazioni Ph. Credit: Federazione Italiana Pallavolo Dopo le donne, sul tetto d’Europa ci salgonogli uomini, i ragazzi dell‘Ital. La squadra, guidata da Ferdinando de Giorgi si laureacontinentale. In un match complesso, contro una Slovenia solida che aveva eliminato in semifinale la favorita alla vittoria e padrona di casa, la Polonia,si impone per 3 set a 2 al tie break 3-2 (22-25, 25-20, 20-25, 25-20, 15-11). Per la Nazionalesi tratta della settima medaglia d’oro della sua storia a distanza di sedici anni dalsuccesso ottenuto a Roma nel 2005. È la prima volta nella storia delitaliano che azzurri e azzurre ottengono il successo nella stessa edizione: ...