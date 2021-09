Volley, ascolti super per gli azzurri campioni: 15.84% di share, vittoria del prime time (Di lunedì 20 settembre 2021) L’ItalVolley di De Giorgi vince anche il prime time di domenica 20 settembre. Lo strepitoso trionfo azzurro all’Europeo di Volley in finale contro la Slovenia ha raccolto davanti alla tv 3.408.000 spettatori per il 15.84% di share. La finalissima di Rai 3 ha battuto così ‘Da Grande’, nuovo show condotto su Rai 1 da Alessandro Cattelan e Scherzi a Parte, andato in onda su Canale 5. SportFace. Leggi su sportface (Di lunedì 20 settembre 2021) L’Italdi De Giorgi vince anche ildi domenica 20 settembre. Lo strepitoso trionfo azzurro all’Europeo diin finale contro la Slovenia ha raccolto davanti alla tv 3.408.000 spettatori per il 15.84% di. La finalissima di Rai 3 ha battuto così ‘Da Grande’, nuovo show condotto su Rai 1 da Alessandro Cattelan e Scherzi a Parte, andato in onda su Canale 5. SportFace.

Advertising

sportface2016 : Ascolti super per l'ItalVolley - witch17thunder : RT @EnricoPapi2: Ascolti TV | Domenica 19 Settembre 2021· Flop Cattelan (12.67%) #scherziaparte TIENE BOTTA CONTRO FINALE VOLLEY!!! MIRACOL… - giorgiansa : Per gli ascolti di #DaGrande, va detto anche questo per onestà e completezza, era anche una serata un po' difficile… - MartinaParise5 : RT @EnricoPapi2: Ascolti TV | Domenica 19 Settembre 2021· Flop Cattelan (12.67%) #scherziaparte TIENE BOTTA CONTRO FINALE VOLLEY!!! MIRACOL… - Olty86 : @ematr_86 @juventusfc @acmilan A parte che gli ascolti di dazn sono difficili da decifrare, visto che molti la segu… -