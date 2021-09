Vlahovic | la Fiorentina vuole tagliare fuori Juventus ed Inter

Advertising

ManuelaFioren : RT @ilPentasport: Commisso attacca Juve e Inter: 'Perchè la Fiorentina rispetta l'indice di liquidità e loro no?'. Il presidente viola ospi… - CalcioNews24 : #Adani nelle vesti di doppio ex #FiorentinaInter - SimoneMattei9 : RT @ilPentasport: Commisso attacca Juve e Inter: 'Perchè la Fiorentina rispetta l'indice di liquidità e loro no?'. Il presidente viola ospi… - ilPentasport : Commisso attacca Juve e Inter: 'Perchè la Fiorentina rispetta l'indice di liquidità e loro no?'. Il presidente viol… - Ftbnews24 : ???? #Fiorentina-Inter, Vlahovic sfida Lautaro: “Il meglio che la Serie A può offrire” #Fiorentina #GenoaFiorentina… -

Ultime Notizie dalla rete : Vlahovic Fiorentina

Allaha dato subito la sua impronta, non parlo solo dal punto di vista tecnico - tattico,... Su: Non so ancora dire se può essere un centravanti top in una big per 10 anni. Ma sono ...- "E' tornata a fare calcio, grazie a tre mosse intelligenti, tenere, piazzare tre - quattro acquisti funzionali e prendere ...A centrocampo ecco il ritorno di Calhanoglu da titolare, così come quello di Perisic sulla fascia sinistra Con Correa e Vidal che saranno monitorati fino all'ultimo minuto per la trasferta in Toscana, ...Daniele Adani è un doppio ex della sfida tra Fiorentina ed Inter, che sarà il piatto forte del primo turno infrasettimanale di questo campionato, previsto ...