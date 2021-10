Vivi ogni giorno come se fosse il primo. Il lungo viaggio di Fraintesa (Di lunedì 20 settembre 2021) Nell’aprile del 2021 se ne andava Francesca Barbieri, la travel blogger che tutti noi conoscevamo come Fraintesa; creatrice dell’hashtag #3cosebelle, è stata una delle prime a svolgere questa professione in Italia, e sicuramente un’influencer molto prima che il termine diventasse di uso comune per descrivere chi si racconta attraverso i social. Nata a Modena, Francesca non ci ha messo molto prima di spiccare il volo: ha studiato lingue tra l’Austria e l’Inghilterra, lavorando come interprete, nel social media marketing, fino a quando ha deciso di fare della sua passione una professione, con l’apertura del blog I viaggi di Fraintesa, nel 2009. Ha raccontato per anni le sue avventure in giro per il mondo, fino a quando, nel 2018, la notizia del tumore al seno non ha cambiato per sempre la sua vita; speravamo ci ... Leggi su robadadonne (Di lunedì 20 settembre 2021) Nell’aprile del 2021 se ne andava Francesca Barbieri, la travel blogger che tutti noi conoscevamo; creatrice dell’hashtag #3cosebelle, è stata una delle prime a svolgere questa professione in Italia, e sicuramente un’influencer molto prima che il termine diventasse di uso comune per descrivere chi si racconta attraverso i social. Nata a Modena, Francesca non ci ha messo molto prima di spiccare il volo: ha studiato lingue tra l’Austria e l’Inghilterra, lavorandointerprete, nel social media marketing, fino a quando ha deciso di fare della sua passione una professione, con l’apertura del blog I viaggi di, nel 2009. Ha raccontato per anni le sue avventure in giro per il mondo, fino a quando, nel 2018, la notizia del tumore al seno non ha cambiato per sempre la sua vita; speravamo ci ...

