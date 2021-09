“Vivi e muori con coraggio”. Pivert lancia la collezione Valhalla (Foto e Video) (Di lunedì 20 settembre 2021) Milano, 20 set – Settembre poi verrà. Qualche giorno fa esattamente il 15 settembre Pivert, la marca d’abbigliamento per uomini e donne che non devono chiedere mai – anni ’90 e Denim cult, ça va sans dire – ha lanciato al pubblico la nuova collezione autunno inverno 2021-2022. Rigorosamente prodotta in Italia. Il nome? Valhalla. Un chiaro intento, come si evince dal Video promozionale e dalle Fotografie diffuse dal brand del picchio, di riportare i propri clienti alle radici del vestire, alle radici della propria essenza. Indumenti per immergersi nella bruma meneghina o per non perdere la bussola nello scirocco all’ombra del tacco tricolore. Pivert, la nuova collezione Valhalla: per affrontare il freddo inverno “Vivi ... Leggi su ilprimatonazionale (Di lunedì 20 settembre 2021) Milano, 20 set – Settembre poi verrà. Qualche giorno fa esattamente il 15 settembre, la marca d’abbigliamento per uomini e donne che non devono chiedere mai – anni ’90 e Denim cult, ça va sans dire – hato al pubblico la nuovaautunno inverno 2021-2022. Rigorosamente prodotta in Italia. Il nome?. Un chiaro intento, come si evince dalpromozionale e dallegrafie diffuse dal brand del picchio, di riportare i propri clienti alle radici del vestire, alle radici della propria essenza. Indumenti per immergersi nella bruma meneghina o per non perdere la bussola nello scirocco all’ombra del tacco tricolore., la nuova: per affrontare il freddo inverno “...

Advertising

naty_natisgyada : RT @IlPrimatoN: La nuova collezione autunno inverno 2020-2021 lanciata da Pivert. Rigorosamente prodotta in Italia @pivertstore https://t.… - IlPrimatoN : La nuova collezione autunno inverno 2020-2021 lanciata da Pivert. Rigorosamente prodotta in Italia @pivertstore - diariodibord0 : RT @sonoassonnata: la vita è bella finché scopi, fumi e bevi quindi vivi come vuoi che tanto muori quando devi - sonoassonnata : la vita è bella finché scopi, fumi e bevi quindi vivi come vuoi che tanto muori quando devi - rickembecker : @ZZiliani Come analisi può valere anche per #JuveMilan. Se vivi di episodi, muori di episodi e non cresci. Il bello… -

Ultime Notizie dalla rete : Vivi muori Nino Pignataro, il medico di Reggio Calabria che cura i malati di Covid abbandonati dallo Stato: 'vigile attesa è follia, tanti morti e ... ...senti Montagnier che è premio Nobel per la medicina e ti dice che se ti fai il vaccino muori o ti ... perchè hai sempre una grande responsabilità e vivi in simbiosi con loro. Io sono calabrese, sono ...

Ora tutti odiano Leo Messi ... ricorda un po' quello raccontato da Cristopher Nolan nel film Il Cavaliere Oscuro, in cui Batman e Harvey Dent/Due Facce dicono che ci sono solo due alternative: o muori da eroe, o vivi tanto a ...

“Vivi e muori con coraggio”. Pivert lancia la collezione Valhalla (Foto e Video) Il Primato Nazionale ...senti Montagnier che è premio Nobel per la medicina e ti dice che se ti fai il vaccinoo ti ... perchè hai sempre una grande responsabilità ein simbiosi con loro. Io sono calabrese, sono ...... ricorda un po' quello raccontato da Cristopher Nolan nel film Il Cavaliere Oscuro, in cui Batman e Harvey Dent/Due Facce dicono che ci sono solo due alternative: oda eroe, otanto a ...