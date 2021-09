Vigevano | rapina al supermarket | arrestato albanese

Advertising

IL GIORNO

(Pavia), 20 settembre 2021 - I carabinieri della Sezione Radiomobile dihanno arrestato ieri alle 15 circa un albanese 26enne pere resistenza a pubblico ufficiale . Si tratta di M. F., domiciliato a Ravenna, disoccupato e pluripregiudicato. È accusato di ..., 18 settembre 2021 - Sembrava un normale cliente in coda per pagare la spesa. Ma quando è stato il suo turno, non appena la cassiera ha aperto il dispositivo per recuperare i soldi del resto, ...Vigevano (Pavia), 20 settembre 2021 - I carabinieri della Sezione Radiomobile di Vigevano hanno arrestato ieri alle 15 circa un albanese 26enne per rapina e resistenza a pubblico ufficiale. Si tratta ...Milano, 20 set. (askanews) - I carabinieri della Sezione Radiomobile di Vigevano (Pavia) hanno arrestato ieri alle 15 circa un albanese 26enne per rapina e resistenza a pubblico ufficiale. Si tratta d ...