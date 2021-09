Viabilità Roma Regione Lazio del 20-09-2021 ore 20:30 (Di lunedì 20 settembre 2021) Viabilità DEL 20 SETTEMBRE 2021 ORE 20.20 GIANGUIDO LOMBARDI BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITA’, UN SERVIZIO DELLA Regione Lazio; IN APERTURA IL TRASPORTO FERROVIARIO: SULLA LINEA Roma-PISA-GROSSETO, A CAUSA DELL’INTERVENTO DELL’AUTORITA’ GIUDIZIARIA AL MOMENTO IL SERVIZIO E’ SOSPESO TRA Roma AURELIA E MACCARESE; I TRENI VENGONO DEVIATI TRA MACCARESE E Roma OSTIENSE NELLA TRATTA DI PONTE GALERIA; RITARDI FINO A 30 MINUTI E VENIAMO AL TRAFFICO: SUL TRATTO URBANO DELLA A24 PER LA PRESENZA DI LAVORI IN CORSO CI SONO RALLENTAMENTI TRA VIA FIORENTINI E VIA TOGLIATTI VERSO IL RACCORDO; RACCORDO DOVE LA CIRCOLazioNE E’ RIENTRATA NELLA NORMA, MENTRE A NORD DELLA CAPITALE SI PROCEDE ANCORA A RILENTO SULLA FLAMINIA, TRA CORSO FRANCIA E GROTTAROSSA ... Leggi su romadailynews (Di lunedì 20 settembre 2021)DEL 20 SETTEMBREORE 20.20 GIANGUIDO LOMBARDI BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITA’, UN SERVIZIO DELLA; IN APERTURA IL TRASPORTO FERROVIARIO: SULLA LINEA-PISA-GROSSETO, A CAUSA DELL’INTERVENTO DELL’AUTORITA’ GIUDIZIARIA AL MOMENTO IL SERVIZIO E’ SOSPESO TRAAURELIA E MACCARESE; I TRENI VENGONO DEVIATI TRA MACCARESE EOSTIENSE NELLA TRATTA DI PONTE GALERIA; RITARDI FINO A 30 MINUTI E VENIAMO AL TRAFFICO: SUL TRATTO URBANO DELLA A24 PER LA PRESENZA DI LAVORI IN CORSO CI SONO RALLENTAMENTI TRA VIA FIORENTINI E VIA TOGLIATTI VERSO IL RACCORDO; RACCORDO DOVE LA CIRCONE E’ RIENTRATA NELLA NORMA, MENTRE A NORD DELLA CAPITALE SI PROCEDE ANCORA A RILENTO SULLA FLAMINIA, TRA CORSO FRANCIA E GROTTAROSSA ...

