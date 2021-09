Via libera del giudice al vaccino di un sedicenne: il padre voleva ma la mamma no (Di lunedì 20 settembre 2021) Arezzo, 20 settembre 2021 - Papà voleva, la mamma no. Un ragazzo di sedici anni del Casentino si è ritrovato messo nel mezzo dalla doppia volontà divergente dei genitori sulla sua vaccinazione. E con ... Leggi su lanazione (Di lunedì 20 settembre 2021) Arezzo, 20 settembre 2021 - Papà, lano. Un ragazzo di sedici anni del Casentino si è ritrovato messo nel mezzo dalla doppia volontà divergente dei genitori sulla sua vaccinazione. E con ...

Advertising

Agenzia_Ansa : FLASH | Il Consiglio dei Ministri ha dato il via libera all'unanimità al nuovo decreto legge per l'estensione del G… - borghi_claudio : Ma non mi dite! Dal M5S via libera a Letta, Ferrara: 'Costruiremo la coalizione insieme al Pd, con Salvini non si… - VittorioSgarbi : #pataccheagroalimentari Emulando i pataccari cinesi, l’UE ha dato il via libera al “Prosek” croato, una sorta di p… - PrimoTema : @baffi_francesco Ma chi è sto koglione che gli da la maglia? La caciottara vuole le mutande, così avrà via libera p… - chrcapuano : RT @RobertafiVisone: @BiondaBipolare Si chiama donna libera. Libera d'andar via nel caso in cui non ci sia più compatibilità e/o si scopran… -