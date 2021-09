Verso lo scontro in tribunale sui licenziamenti alla Gkn, l’azienda non si arrende: «Faremo ricorso» (Di lunedì 20 settembre 2021) La protesta dei dipendenti dalla Gkn Campi Bisenzio sembrava più vicina a concludersi con una vittoria. Almeno dopo che il tribunale di Firenze ha revocato la procedura di licenziamento collettivo nei confronti di 422 dipendenti della fabbrica che la multinazionale americana possiede a Campi Bisenzio. Una scelta motivata dal comportamento anti sindacale dei dirigenti di Gkn che non hanno coinvolto la rappresentanza sindacale nelle decisioni riguardo lo smantellamento della fabbrica. Una nota pubblicata dall’azienda nelle ultime ore lascia però intendere che la strada per i lavoratori sarà ancora lunga: «Gkn Driveline Firenze rimane convinta della correttezza del proprio operato e non si sottrarrà al confronto con le parti sociali, avendo comunque dato mandato ai propri legali di presentare impugnazione». l’azienda ... Leggi su open.online (Di lunedì 20 settembre 2021) La protesta dei dipendenti dGkn Campi Bisenzio sembrava più vicina a concludersi con una vittoria. Almeno dopo che ildi Firenze ha revocato la procedura di licenziamento collettivo nei confronti di 422 dipendenti della fabbrica che la multinazionale americana possiede a Campi Bisenzio. Una scelta motivata dal comportamento anti sindacale dei dirigenti di Gkn che non hanno coinvolto la rappresentanza sindacale nelle decisioni riguardo lo smantellamento della fabbrica. Una nota pubblicata dalnelle ultime ore lascia però intendere che la strada per i lavoratori sarà ancora lunga: «Gkn Driveline Firenze rimane convinta della correttezza del proprio operato e non si sottrarrà al confronto con le parti sociali, avendo comunque dato mandato ai propri legali di presentare impugnazione»....

