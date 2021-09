Verso Fiorentina-Inter | 23 i convocati da Inzaghi | l’elenco completo

(Di lunedì 20 settembre 2021) IdaperDomani l’affronterà laallo stadio ‘Artemio Franchi’ di Firenze nella quinta giornata della Serie A 2021/2022. In vista della trasferta in Toscana, Simoneha diramatodei, composto da 23 giocatori. Da segnalare le assenze di Sensi, Vidal e Correa mentre è stato aggregato il centrocampista della Primavera Sangalli (maglia numero 38 per lui) PORTIERI: 1 Handanovic, 21 Cordaz, 97 Radu DIFENSORI: 6 de Vrij, 11 Kolarov, 13 Ranocchia, 32 Dimarco, 33 D’Ambrosio, 36 Darmian, 37 Skriniar, 95 Bastoni CENTROCAMPISTI: 2 Dumfries, 5 Gagliardini, 8 Vecino, 14 Perisic, 20 Calhanoglu, 23 Barella, 38 Sangalli, 77 Brozovic ATTACCANTI: 7 Sanchez, 9 ...

... torna Calhanoglu Contro la Fiorentina si riproporrà dunque la coppia formata da Dzeko e Lautaro, ... mentre sulla sinistra si va verso la conferma di Denzel Dumfries dopo l'ottima prova col Bologna. Turno infrasettimanale in Serie A. L'Inter di Simone Inzaghi vuol vincere ancora: avversario la Fiorentina. Su InterDipendenza.Net la diretta testuale ...