Verissimo | Marcell Jacobs | “Ho perdonato mio padre grazie anche alla mia mental coach L’ho fatto per me | la testa conta quanto le gambe”

(Di lunedì 20 settembre 2021) “La mia vita dal 1 agosto è cambiata per sempre. All’inizio non avevo realizzato bene quello che era successo, a livello personale è cambiato tutto, e ho realizzato l’impresa quando ho abbracciato mio figlio tornando a casa da Tokyo”. Inizia così il toccante racconto del due volte campione olimpico, tra i primi ospiti della nuova stagione di, il salotto di Silvia Toffanin che ha esordito domenica 19 settembre nella nuova versione domenicale. L’atleta ha ricordato i suoi trionfi alle Olimpiadi, rivelando alcuni retroscena inediti e spiegando comebase del suo successo ci sia il lavoroassiemesua: “Inizialmente ero dubbioso sull’utilizzo del, perché ...

Queste le prime parole di Jacobs a Verissimo, primo (anche in questo) ospite della versione domenicale del salotto di Silvia Toffanin. "Dopo le Olimpiadi di Tokyo ho pianto un giorno intero". A "Verissimo", Federica Pellegrini racconta le emozioni della sua ultima esperienza olimpica: "È stato un pianto di liberazione positiva"