Vera Miales, il duro sfogo contro Amedeo Goria e Ainett Stephens. Ecco le parole della modella (Di lunedì 20 settembre 2021) Vera Miales il duro sfogo sui social contro il suo fidanzato Amedeo Goria, e la modella Ainett Stephens: "la figura della cornuta davanti a tutta l'Italia" In queste ultime ore anche la modella ungherese si è sfatta sentire. Vera Miales è l'attuale fidanzata del noto giornalista Amedeo Goria, la 36enne dopo tutte le immagini che stanno circolando in rete e durante il daytime del Grande Fratello, si è sentita in dovere di dire la sua. Il gieffino è stato sorpreso mentre si infilava nel letto della Gatta Nera, Ainett Stephens, in cui si toglieva i suoi slip.

