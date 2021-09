Venerazione per Spalletti e tanta ironia: delirio social per il Napoli (Di lunedì 20 settembre 2021) Il Napoli è da solo in testa alla classifica dopo la vittoria sull'Udinese per 4 - 0. I tifosi campani si sono scatenati sui social pubblicando tanti post divertenti: ecco i più belli Leggi su video.gazzetta (Di lunedì 20 settembre 2021) Ilè da solo in testa alla classifica dopo la vittoria sull'Udinese per 4 - 0. I tifosi campani si sono scatenati suipubblicando tanti post divertenti: ecco i più belli

Advertising

tirolermaxx : RT @DonLucaGabriel1: Dio è oggi, ieri e domani. Questo vale anche per noi, in un'epoca in cui scambiamo ciò che è conforme al tempo con il… - mariadiscozia : RT @DonLucaGabriel1: Dio è oggi, ieri e domani. Questo vale anche per noi, in un'epoca in cui scambiamo ciò che è conforme al tempo con il… - Giulia87725998 : RT @DonLucaGabriel1: Dio è oggi, ieri e domani. Questo vale anche per noi, in un'epoca in cui scambiamo ciò che è conforme al tempo con il… - VailatiSergio : RT @DonLucaGabriel1: Dio è oggi, ieri e domani. Questo vale anche per noi, in un'epoca in cui scambiamo ciò che è conforme al tempo con il… - MarcG_69 : RT @DonLucaGabriel1: Dio è oggi, ieri e domani. Questo vale anche per noi, in un'epoca in cui scambiamo ciò che è conforme al tempo con il… -