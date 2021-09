Vaticano, dal primo ottobre ingresso solo con il Green pass (Di lunedì 20 settembre 2021) (Teleborsa) – Dal primo ottobre l’ingresso in Vaticano sarà consentito solo con il Green pass. Lo ha stabilito un’ordinanza della Pontificia commissione dello Stato Vaticano. “A far data dal primo ottobre 2021 – si legge – è consentito l’ingresso nello Stato della Città del Vaticano e nelle aree di cui agli artt. 15 e 16 del Trattato Lateranense”, esclusivamente con il Green pass Vaticano, Green pass europeo o con test negativo. (Foto: ANSA) Leggi su quifinanza (Di lunedì 20 settembre 2021) (Teleborsa) – Dall’insarà consentitocon il. Lo ha stabilito un’ordinanza della Pontificia commissione dello Stato. “A far data dal2021 – si legge – è consentito l’nello Stato della Città dele nelle aree di cui agli artt. 15 e 16 del Trattato Lateranense”, esclusivamente con ileuropeo o con test negativo. (Foto: ANSA)

