Vangelo di lunedì 20 settembre | riflessione di Paolo de La Luce di Maria – Video

Leggi su lalucedimaria

(Di lunedì 20 settembre 2021) Gesù ci dice proprio questo: a volte voi esagerate nei formalismi, ma non fate cose nel concreto, non vivete nella grazia di Cristo. Riflessioni dide LadiQuestoè come un monito: Gesù ci dice di considerare che noi, essendo cristiani, siamo portatori di, come la lampada descritta nel L'articolo proviene da Ladi