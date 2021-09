Valeria Marini | la mamma chiede scusa in lacrime

Leggi su piusanipiubelli

(Di lunedì 20 settembre 2021) Gianna Orrù è stata vittima di una truffa. Un truffa che ha coinvolto anche la sua famiglia, e ha compromesso il rapporto con sua figlia. Sono stati momenti di tensione, di allontanamento fino a quando la signoranon ha capito che da sola non ce l’avrebbe fatta ed è corsa da sua figlia arle aiuto. Al Corriere della Sera ladi, Gianna Orrù ha confessato tutta la rabbia, la paura, leversate per quello che le è accaduto ma anche per quello che stava succedendo con sua figlia. È stata proprio lei,, a capire che qualcosa non andava. Troppi silenzi, nervosismo in casa. Poi si è capito il perché… Il Corriere della Sera ha ricostruito l’accaduto di un investimento andato ...