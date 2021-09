Vaccino, Figliuolo: “In Sicilia una grande organizzazione” (Di lunedì 20 settembre 2021) “Sicilia ultima nelle classifiche? La Sicilia ha una popolazione ampia ed è partita in un certo modo ma oggi vedo una grande organizzazione”. Lo dice il commissario per l’emergenza Covid, Francesco Paolo Figliuolo, in visita all’hub vaccinale della Fiera del Mediterraneo di Palermo. “Dobbiamo fare più opera di convincimento. C’è spesso tanta diffidenza, un po’ di fatalismo meridionale. Io dico che il Vaccino è l’unico modo per ritornare liberi e socializzare”, aggiunge Figliuolo. abr/mra/gtr su Il Corriere della Città. Leggi su ilcorrieredellacitta (Di lunedì 20 settembre 2021) “ultima nelle classifiche? Laha una popolazione ampia ed è partita in un certo modo ma oggi vedo una”. Lo dice il commissario per l’emergenza Covid, Francesco Paolo, in visita all’hub vaccinale della Fiera del Mediterraneo di Palermo. “Dobbiamo fare più opera di convincimento. C’è spesso tanta diffidenza, un po’ di fatalismo meridionale. Io dico che ilè l’unico modo per ritornare liberi e socializzare”, aggiunge. abr/mra/gtr su Il Corriere della Città.

