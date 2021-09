Vaccino Covid, terza dose al via. Da chi si comincia e i tempi dall’ultima somministrazione (Di lunedì 20 settembre 2021) Vaccino Covid, in arrivo la terza somministrazione prevista per i soggetti fragili. Dopo l’ufficialità del decreto che renderà obbligatorio il Green pass per i lavoratori a partire dal 15 ottobre, sono già diverse le regioni italiane pronte a tutelare i soggetti più a rischio. In Italia si stimano circa 3 milioni di persone fragili per le quali sarà prevista una dose aggiuntiva a completamento del ciclo vaccinale primario di 2 dosi. Categorie ben definite, dunque, da sottoporre alla terza somministrazione, ovvero persone immunocompromesse, i trapiantati e i malati oncologici con determinate specificità. Un momento sicuramente cruciale per la situazione epidemiologica seppur il presidente dell’Istituto superiore di Sanità, Silvio Brusaferro, ha tenuto a ... Leggi su caffeinamagazine (Di lunedì 20 settembre 2021), in arrivo laprevista per i soggetti fragili. Dopo l’ufficialità del decreto che renderà obbligatorio il Green pass per i lavoratori a partire dal 15 ottobre, sono già diverse le regioni italiane pronte a tutelare i soggetti più a rischio. In Italia si stimano circa 3 milioni di persone fragili per le quali sarà prevista unaaggiuntiva a completamento del ciclo vaccinale primario di 2 dosi. Categorie ben definite, dunque, da sottoporre alla, ovvero persone immunocompromesse, i trapiantati e i malati oncologici con determinate specificità. Un momento sicuramente cruciale per la situazione epidemiologica seppur il presidente dell’Istituto superiore di Sanità, Silvio Brusaferro, ha tenuto a ...

