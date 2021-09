Vaccino covid | Figliuolo | “Informatevi | nessuno vuole obbligare”

(Di lunedì 20 settembre 2021) “Siamo a 41 milioni di italiani vaccinati, siamo a circa il 76% di over 12. Aspettiamo l’ok del Cts per la terza dose a sanitari, over 80 e ospiti delle Rsa. A chi è diffidente sul, dico:”. Il generale Francesco Paolo, commissario straordinario all’emergenza, si esprime così durante la visita all’hub vaccinale di Villorba, in Veneto. “Abbiamo visto un incremento delle prenotazioni di, vedremo se questo trend si consolida. Mi sento di fare un appello a chi è un po’ diffidente e attende:, chiedete a medici e infermieri, a chi negli ospedali vede la sofferenza per il. Abbiamo avuto oltre 130mila morti pere ci sono persone che portano i ...

in Italia: problema per gli over 50 no vax "Ovviamente siamo ancora in una situazione di ... Ilnon è sterilizzante e la durata della copertura vaccinale non è eterna, per questo dobbiamo ...Tra queste un riferimento all'ormai famoso "amico del cugino di Nicki Minaj" che avrebbe avuto una reazione dopo ilanti -, secondo quanto riferito dalla cantante, e un passaggio sul ...Durante l'inverno del 2021 l'attività influenzale è quasi scomparsa, mostrando una diminuzione drammatica degli isolati virali e lo stesso è accaduto con il virus respiratorio sinciziale (Rsv). I ...La terza dose di vaccino sarà destinata a 3 milioni d'italiani, appartenenti alla categoria dei pazienti fragili.