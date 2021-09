Vaccino Covid 5-11 anni, Meloni: “Non farò vaccinare mia figlia” (Di lunedì 20 settembre 2021) Il Vaccino ai bambini tra i 5 e gli 11 anni è "una cosa su cui bisogna essere estremamente prudenti. Ho fatto vaccinare tra i primi mia madre, ma mia figlia che ha 5 anni non penso che la farò vaccinare". Così Giorgia Meloni, presidente di Fratelli d'Italia, a Napoli per un'iniziativa elettorale di Fratelli d'Italia. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di lunedì 20 settembre 2021) Ilai bambini tra i 5 e gli 11è "una cosa su cui bisogna essere estremamente prudenti. Ho fattotra i primi mia madre, ma miache ha 5non penso che la". Così Giorgia, presidente di Fratelli d'Italia, a Napoli per un'iniziativa elettorale di Fratelli d'Italia. L'articolo .

