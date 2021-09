Vaccino anti Covid, al via la terza dose in Italia: a chi tocca (Di lunedì 20 settembre 2021) Da oggi 20 settembre 2021 parte la somministrazione della terza dose di Vaccino anti Covid, considerata necessaria per alcune categorie di persone. La possibilità di ricevere una terza dose infatti non toccherà a tutti, almeno inizialmente. Si parte quindi anche in Italia, dopo che la terza dose è arrivata come raccomandazione prima e come “regola” dopo sia negli Usa che in altri stati Europei. Ma come funziona in Italia e a chi tocca la terza dose di Vaccino? Il Ministero della Salute individua delle categorie di persone che ne hanno più bisogno di altre e che saranno quindi tra le prime a ricevere la terza ... Leggi su ultimenotizieflash (Di lunedì 20 settembre 2021) Da oggi 20 settembre 2021 parte la somministrazione delladi, considerata necessaria per alcune categorie di persone. La possibilità di ricevere unainfatti non toccherà a tutti, almeno inizialmente. Si parte quindi anche in, dopo che laè arrivata come raccomandazione prima e come “regola” dopo sia negli Usa che in altri stati Europei. Ma come funziona ine a chiladi? Il Ministero della Salute individua delle categorie di persone che ne hanno più bisogno di altre e che saranno quindi tra le prime a ricevere la...

Advertising

Agenzia_Ansa : In Italia si parte da oggi con la terza dose di vaccino anti-covid: la somministrazione riguarda le persone immunoc… - RaiNews : L'Italia dà il via oggi alle somministrazioni della terza dose di vaccino anti-Covid per i soggetti fragili e a ris… - tg2rai : #Tg2Italia: 'Terza dose vaccino anti-covid e Green pass' Ospiti: dott.ssa Carla Bruschelli, medico di famiglia Mas… - polibari2020 : 'Fiducia nella scienza'. La risposta della prima paziente del Policlinico di Bari a cui è stata somministrata la… - trotskystavero : È etico iniziare la terza dose di vaccino anti Covid mentre molti paesi non ha i soldi neanche perla prima dose? NO A radiotrescienza ora -