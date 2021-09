Vaccino 5-11 anni | Meloni | “Non farò vaccinare mia figlia”

(Di lunedì 20 settembre 2021) Ilai bambini tra i 5 e gli 11è “una cosa su cui bisogna essere estremamente prudenti. Ho fattotra i primi mia madre, ma miache ha 5non penso che la”. Lo ha detto Giorgia, presidente di Fratelli d’Italia, a Napoli per un’iniziativa elettorale di Fdi. “Sappiamo che nei bambini molto piccoli l’impatto del Covid difficilmente produce rischi importanti – ha aggiunto– e sappiamo anche che i vaccini, con tutta la sicurezza che possono avere, hanno l’autorizzazione condizionata perché le sperimentazioni sono state fatte in tempo molto rapidi, perché giustamente servivano. Da noi diventa tutto un’ideologia, ma le medicine e i vaccini sono strumenti e quando li usi per ...

...scaduto a fine agosto (sulla base della circolare Rezza che dava 6 mesi per fare 1 solo, ... Grazie per l'attenzione Maria Elena Vincenzi - RE DaLapressa.it offre una informazione libera e ...... pazienti con trapianto di cellule staminali ematopoietiche (entro 2dal trapianto o in ... "Ilriduce in alcuni punti percentuali (10%) nel tempo a distanza di 4 - 6 mesi ma ancora mantiene ...Dopo uno studio su 2268 bambini dai 5 agli 11 anni, Pfizer e Biontech chiederanno l'autorizzazione alla Fda per somministrare il vaccino.L’ULSS 7 Pedemontana rafforza l’impegno nella campagna di vaccinazione. CAMPAGNA DI VACCINAZIONE: 20.000 NUOVI POSTI E ACCESSO DIRETTO PER 12-25ENNI E OVER 60. L’appello in ...