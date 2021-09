Vaccino 5-11 anni, Meloni: “Non farò vaccinare mia figlia” (Di lunedì 20 settembre 2021) Il Vaccino ai bambini tra i 5 e gli 11 anni è “una cosa su cui bisogna essere estremamente prudenti. Ho fatto vaccinare tra i primi mia madre, ma mia figlia che ha 5 anni non penso che la farò vaccinare”. Lo ha detto Giorgia Meloni, presidente di Fratelli d’Italia, a Napoli per un’iniziativa elettorale di Fdi. “Sappiamo che nei bambini molto piccoli l’impatto del Covid difficilmente produce rischi importanti – ha aggiunto Meloni – e sappiamo anche che i vaccini, con tutta la sicurezza che possono avere, hanno l’autorizzazione condizionata perché le sperimentazioni sono state fatte in tempo molto rapidi, perché giustamente servivano. Da noi diventa tutto un’ideologia, ma le medicine e i vaccini sono strumenti e quando li usi per ... Leggi su italiasera (Di lunedì 20 settembre 2021) Ilai bambini tra i 5 e gli 11è “una cosa su cui bisogna essere estremamente prudenti. Ho fattotra i primi mia madre, ma miache ha 5non penso che la”. Lo ha detto Giorgia, presidente di Fratelli d’Italia, a Napoli per un’iniziativa elettorale di Fdi. “Sappiamo che nei bambini molto piccoli l’impatto del Covid difficilmente produce rischi importanti – ha aggiunto– e sappiamo anche che i vaccini, con tutta la sicurezza che possono avere, hanno l’autorizzazione condizionata perché le sperimentazioni sono state fatte in tempo molto rapidi, perché giustamente servivano. Da noi diventa tutto un’ideologia, ma le medicine e i vaccini sono strumenti e quando li usi per ...

Advertising

borghi_claudio : Si ma tranquilli, tu non sei virologo, tu non sei dottore ed ecco che qui invece in un panel di discussione della F… - RobertoBurioni : Buone notizie: Pfizer ha presentato i dati sul vaccino nei bambini 5-12 anni con una dose ridotta, efficacia ed eff… - TgLa7 : #Pfizer-BioNTech, vaccino sicuro per bambini tra 5 e 11 anni. Risultati studi clinici indicano risposta immunitaria robusta - CarlottaMarche7 : RT @borghi_claudio: @lameduck1960 @BalliFrancesco Beh sì, se si indicano le FASCE è FASCISMO. ?? Barbara, vediamo di mantenere lucidità alm… - Luis196820 : RT @CalabrLuigi: VIDEO | Fano, ragazzo di 38 anni ricoverato per microcardite dopo il vaccino Moderna: il mainstream cede e racconta la ver… -