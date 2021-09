Usa, trovata morta la blogger Gabby Petito: si cerca il fidanzato (Di lunedì 20 settembre 2021) Nei pressi di una foresta del Wyoming è stato rinvenuto un cadavere compatibile con la giovane travel blogger Gabby Petito, scomparsa a fine agosto durante un viaggio con il fidanzato Brian Laundrie, che da giorni risulta introvabile. Instagram/@gabsPetitoÈ stato trovato senza vita in una foresta della contea di Teton, in Wyoming, nella parte occidentale degli Stati Uniti, il corpo senza vita di Gabby Petito, la travel blogger di 22 anni scomparsa nel nulla alcune settimane fa durante un viaggio nel West con il fidanzato 23enne Brian Laundrie. A rendere noto il rinvenimento del cadavere è stato l’Fbi, che durante una conferenza stampa ha confermato la compatibilità dei resti con la descrizione della giovane. ... Leggi su ck12 (Di lunedì 20 settembre 2021) Nei pressi di una foresta del Wyoming è stato rinvenuto un cadavere compatibile con la giovane travel, scomparsa a fine agosto durante un viaggio con ilBrian Laundrie, che da giorni risulta introvabile. Instagram/@gabsÈ stato trovato senza vita in una foresta della contea di Teton, in Wyoming, nella parte occidentale degli Stati Uniti, il corpo senza vita di, la traveldi 22 anni scomparsa nel nulla alcune settimane fa durante un viaggio nel West con il23enne Brian Laundrie. A rendere noto il rinvenimento del cadavere è stato l’Fbi, che durante una conferenza stampa ha confermato la compatibilità dei resti con la descrizione della giovane. ...

