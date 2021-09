Usa | sparatoria in liceo Virginia | almeno 2 feriti | studenti evacuati

Advertising

PMicarelli : RT @LaStampa: Usa: sparatoria in un istituto superiore della Virginia, evacuati gli studenti. Almeno due persone ferite - Ethel_126 : RT @LaStampa: Usa: sparatoria in un istituto superiore della Virginia, evacuati gli studenti. Almeno due persone ferite - g_bonincontro : RT @LaStampa: Usa: sparatoria in un istituto superiore della Virginia, evacuati gli studenti. Almeno due persone ferite - iconanews : Usa: sparatoria in scuola Virginia, due feriti - LaStampa : Usa: sparatoria in un istituto superiore della Virginia, evacuati gli studenti. Almeno due persone ferite -

Ultime Notizie dalla rete : Usa sparatoria

ANSA Nuova Europa

Due persone sono rimaste ferite in unaavvenuta nella scuola superiore Heritage a Newport news, in Virginia. Lo riferisce la polizia, aggiungendo che non sono in pericolo di vita. Tutti gli studenti sono stati evacuati e mandati ...Almeno due persone sono rimaste ferite nel corso di unain una scuola superiore in Virginia, la Heritage High School di Newport. Sul posto è intervenuta la polizia che ha evacuato gli studenti.Due persone sono rimaste ferite in una sparatoria avvenuta nella scuola superiore Heritage a Newport news, in Virginia. Lo riferisce la polizia, aggiungendo che non sono in pericolo di vita. (ANSA) ...Almeno due persone sono rimaste ferite nel corso di una sparatoria in una scuola superiore in Virginia, la Heritage High School di Newport. Sul posto è intervenuta la polizia che ha evacuato gli stude ...