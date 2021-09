Usa: morti per Covid superano quelli della Spagnola (Di lunedì 20 settembre 2021) Il numero dei morti per Covid negli Stati Uniti supera quello dell'influenza Spagnola del 1918. I decessi per coronavirus sono saliti a 675.446, secondo i dati della Johns Hopkins University, superano ... Leggi su notizie.tiscali (Di lunedì 20 settembre 2021) Il numero deipernegli Stati Uniti supera quello dell'influenzadel 1918. I decessi per coronavirus sono saliti a 675.446, secondo i datiJohns Hopkins University,...

Ultime Notizie dalla rete : Usa morti Usa, i decessi per Covid superano quelli dell'influenza spagnola Il numero dei decessi per Covid negli Stati Uniti è più alto di quello dell'influenza spagnola del 1918. I morti per coronavirus, infatti, sono saliti a 675.446, secondo i dati della Johns Hopkins University, superando le 675mila vittime di un secolo fa.

Usa: morti per Covid superano quelli della Spagnola Johns Hopkins, sono ora 675.446, contro i 675.000 di allora. Il numero dei morti per Covid negli Stati Uniti supera quello dell'influenza Spagnola del 1918. I decessi per coronavirus sono saliti a 675.446, secondo i dati della Johns Hopkins University, superano i 675.000 di ...

Coppia di No-vax muore di Covid, dicevano che il vaccino è "un attacco ai diritti umani" Marito e moglie, entrambi No-Vax, sono morti di Covid a tre settimane di distanza. E' accaduto in Alabama, negli Stati Uniti. La coppia, che gestiva un canale YouTube dove rivendeva oggetti vintage, a ...

Usa, dicevano che il vaccino è "un attacco ai diritti umani": marito e moglie no vax muoiono entrambi di Covid Marito e moglie no vax, Dusty e Tristan Graham, sono morti di Covid a tre settimane di distanza. E' accaduto in Alabama, negli Stati Uniti. La coppia, che gestiva un popolare canale YouTube dove riven ...

Il numero dei decessi per Covid negli Stati Uniti è più alto di quello dell'influenza spagnola del 1918. I morti per coronavirus, infatti, sono saliti a 675.446, secondo i dati della Johns Hopkins University, superando le 675mila vittime di un secolo fa.