Usa, mancano ancora tredici mesi alle elezioni di medio termine ma la partita è già cominciata (Di lunedì 20 settembre 2021) Larga parte della popolazione statunitense considera le cosiddette elezioni di “medio-termine” poco importanti perché riguarda “soltanto” l’elezione di una parte del Congresso e non del presidente. Ma le elezioni, che negli Usa sono ogni due anni, sono sempre importanti anche quando non si corre per la presidenza. Il presidente è il responsabile “esecutivo”, ma la responsabilità legislativa è del Congresso. Quindi la scelta degli altri soggetti politici non è secondaria e questa avviene nel voto ai Rappresentanti nel Congresso e nella scelta dei Senatori. Il Presidente sappiamo tutti che viene eletto ogni quattro anni. La scelta dei “Rappresentanti” nel Congresso e quella dei Senatori invece varia a seconda di ciò che prevede le legge di ogni singolo Stato. Generalmente è di due anni per i Rappresentanti ma per alcuni ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 20 settembre 2021) Larga parte della popolazione statunitense considera le cosiddettedi “” poco importanti perché riguarda “soltanto” l’elezione di una parte del Congresso e non del presidente. Ma le, che negli Usa sono ogni due anni, sono sempre importanti anche quando non si corre per la presidenza. Il presidente è il responsabile “esecutivo”, ma la responsabilità legislativa è del Congresso. Quindi la scelta degli altri soggetti politici non è secondaria e questa avviene nel voto ai Rappresentanti nel Congresso e nella scelta dei Senatori. Il Presidente sappiamo tutti che viene eletto ogni quattro anni. La scelta dei “Rappresentanti” nel Congresso e quella dei Senatori invece varia a seconda di ciò che prevede le legge di ogni singolo Stato. Generalmente è di due anni per i Rappresentanti ma per alcuni ...

Advertising

ilfattoblog : Usa, mancano ancora tredici mesi alle elezioni di medio termine ma la partita è già cominciata - filo_78 : RT @giuslit: I dubbi non mancano anche negli USA. Chi paga i tamponi? Come ci si organizza per i test? E là sono coinvolte solo aziende con… - thewaterflea : RT @giuslit: I dubbi non mancano anche negli USA. Chi paga i tamponi? Come ci si organizza per i test? E là sono coinvolte solo aziende con… - Le_Baron__Rouge : RT @giuslit: I dubbi non mancano anche negli USA. Chi paga i tamponi? Come ci si organizza per i test? E là sono coinvolte solo aziende con… - capand69 : RT @giuslit: I dubbi non mancano anche negli USA. Chi paga i tamponi? Come ci si organizza per i test? E là sono coinvolte solo aziende con… -